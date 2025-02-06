Последнее обновление: 06.02.2025 15:01

Генштаб ВСУ сообщил об ударе по военному аэродрому в Краснодарском крае

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил попадание по российскому военному аэродрому "Приморско-Ахтарский" в Краснодарском крае в ночь на 6 февраля.

"Подтверждены попадания и взрывы в районе цели. Возник пожар. Результаты поражения уточняются", - заявили в генштабе ВСУ.

По данным украинских военных, аэродром Приморско-Ахтарск используется для хранения, запусков беспилотников по территории Украины, а также обслуживания авиатехники, которая выполняет задачи в районах Запорожской и Херсонской областей.

Вечером 5 февраля глава Приморско-Ахтарского округа сообщал о работе систем ПВО из-за беспилотников.

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