РФ ночью запустила по Украине 400 беспилотников и баллистическую ракету

Россия в ночь на среду запустила по Украине 400 ударных беспилотников и дронов-имитаторов, а также баллистическую ракету «Искандер-М». Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Основные направления удара — Кривой Рог, Харьков, Винница.

Согласно заявлению, 198 беспилотников были сбиты, 145 дронов-имитаторов не причинили вреда.

«Зафиксировано попадание одной ракеты и 57 БПЛА в 12 локациях», а также падение обломков. Ранее власти в Кривом Роге заявили, что город подвергся самой массированной с начала войны атаке — «баллистическая ракета и 28 "шахедов" одновременно», в результате чего «были многочисленные попадания».

В результате ночной атаки в ночь на 16 июля в Кривом Роге разрушено промышленное предприятие, а в Виннице есть попадание по объектам гражданской промышленной инфраструктуры. Об этом сообщили представители местных властей.

Городской голова Кривого Рога Александр Вилкул отметил, что подобной атаки на город еще не было – одновременно 28 дронов и одна ракета. В городе зафиксировано около 20 "прилетов".

На разрушенном предприятии обошлось без потерь – работники находились в укрытии. Однако пострадал 17-летний парень – с ранением в брюшную полость находится в тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи.

Под утро россияне атаковали Винницу, сообщила первый заместитель председателя областной военной администрации Наталья Заболотная. По ее словам, на местах попадания возникли пожары, работают спасатели. Число пострадавших в Виннице возросло до семи человек. Пятеро из них с ожогами, среди которых двое тяжелых, а трое – средней степени тяжести. По региону запустили 28 дронов из которых ориентировочно 18 были уничтожены.

В общинах Винницкой области повреждены жилые дома.

На одном из объектов промышленной инфраструктуры пожар локализован, на другом еще работают спасатели. В области повреждены четыре жилых дома (кровля, окна, двери), но один существенно поврежден.

В Харькове россияне за 14 минут 16 раз ударили по Киевскому району – целью было предприятие. Начались пожары, пострадал 54-летний мужчина.