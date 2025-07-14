Россия ночью запустила по Украине 136 беспилотников и четыре ракеты

В ночь на 14 июля Россия атаковала Украину 136 дронами и четырьмя ракетами. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Согласно информации, противовоздушная оборона обезвредила более 60 беспилотников,

РФ запустила ракеты С-300/400 из Курской области, а дроны – из направлений российских городов Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также с оккупированной Донецкой области. До 90 дронов – это "шахеды".

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 силами ПВО сбит 61 беспилотник на севере, востоке и в центре страны. Кроме того, 47 дронов-имитаторов – локационно потерянные/подавленные средствами радиоэлектронной борьбы.

Зафиксировано попадание 28 беспилотников в 10 локациях, а падение сбитых (обломки) – на четырех локациях.

В Сумах нанесен удар по объекту гражданской инфраструктуры – возник масштабный пожар, который уже ликвидирован. Частично разрушено нежилое здание. Пострадавших нет, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

В Днепропетровской области в результате атаки российскими дронами ранены три человека: 51-летний мужчина и две 13-летние девочки. Возникли пожары в трех домах, двух гаражах и четырех хозяйственных постройках на площади 1000 кв. м. Уничтожены семь авто, еще четыре повреждены. Все возгорания уже ликвидированы.

В Киевской области в Белоцерковском районе загорелось хозяйственное сооружение, пожар ликвидировали, сообщил глава областной военной администрации Николай Калашник. В Фастовском районе горели складские помещения, повреждены шесть грузовых автомобилей и ангар.

Пострадавших среди населения нет, попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.