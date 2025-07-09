Россия ночью запустила по Украине более 740 дронов и 13 ракет

В ночь на 9 июля Россия запустила по Украине 741 средство воздушного нападения, в том числе 728 дронов различных типов. Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

Согласно информации, противовоздушной обороне удалось обезвредить 718 целей.

Удары наносились "шахедами" и имитационными дронами с направлений городов Брянск, Приморско-Ахтарск, Курск, Орел и Миллерово. Семь крылатых ракет Х-101/"Сканнер-К" были запущены из районов Энгельса в Саратовской области и Курской области.

Еще шесть аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал» россияне запустили с воздушного пространства Липецкой области.

Основное направление удара – Волынь, город Луцк.

По состоянию на 08:30 выведено из строя 718 средств воздушного нападения, из них 303 сбиты, а еще 415 потеряны по местоположению. В частности, 296 БПЛА сбиты, 415 — потеряны по местоположению/подавляются средствами радиоэлектронной борьбы; семь крылатых ракет "Х-101"/"Искандер-К" – сбиты.

Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в четырех локациях, а также падение сбитых самолетов – в 14 локациях.

Мэр Луцка сообщил, что город подвергся самой массированной атаке: россияне запускали дроны и ракеты в течение нескольких часов. По данным МЧС, возникли пожары на территории гаражного кооператива и одного из частных предприятий города. Пострадавшие не обнаружены.

В Киевской области в Броварском районе из-за атаки БпЛА травмирована женщина – с закрытым переломом грудной клетки ее госпитализировали.

Польша сегодня повышала готовность ПВО и поднимала в воздух истребители. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил страны.