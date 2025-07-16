Беларусь и Россия обсудили сотрудничество в сфере экспортного контроля

Сегодня в Москве состоялись переговоры председателя Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрия Пантуса и директора Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России Владимира Селина.

«В ходе переговоров с участием представителей Госкомвоенпрома, ФСТЭК и МИД России стороны рассмотрели представляющие взаимный интерес вопросы совершенствования механизмов экспортного контроля в рамках Союзного государства, а также наметили основные направления сотрудничества на ближайшую перспективу», - информирует пресс-служба Госкомвоенпрома.