Беларусь переориентирует свое дипломатическое присутствие с Запада на Восток

Беларусь переориентирует свое дипломатическое присутствие с западных стран на те государства, которые хотят развивать сотрудничество, и это прежде всего Российская Федерация - повышается уровень дипломатических представительств, открываются новые. Об этом заявил сегодня Лукашенко во время встречи с главой Самарской области Вячеславом Федорищевым.

"Мы поставили перед собой задачу. С Запада мы практически забрали свои дипломатические представительства. Если они не хотят с нами сотрудничать, чего нам ломиться в закрытую дверь. Мы расширяем свое присутствие там, где нас хотят видеть. И прежде всего в нашей Российской Федерации", - заявил Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

"Тот резерв дипломатов, который у нас сегодня создан, мы готовы перенаправить с Запада на Восток. Не хотят работать с Беларусью - сегодня в мире достаточно государств, которые с удовольствием с нами сотрудничают", - объявил пенсионер.