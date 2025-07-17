Россия в 2025 году увеличила экспорт продукции АПК в Беларусь на 20%

За первые 4 месяца 2025 года Россия экспортировала в Беларусь продукцию АПК на сумму более $1,1 млрд, что на 20% больше показателя за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщает Федеральный центр развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России «Агроэкспорт».

Утверждается, что благодаря такому росту Беларусь в начале 2025 года вошла в топ-3 ведущих покупателей российской аграрной продукции.

Россия поставляет в Беларусь широкий перечень продовольствия. Около 24% экспортной выручки в текущем году приходится на продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности, 22% – продукцию масложировой отрасли, 10% – мясную продукцию, 6% – рыбу и морепродукты, 4% – зерновые культуры.

В структуре поставок в топ-3 продуктов входят подсолнечное масло, кондитерские изделия и свинина. За январь-апрель экспорт подсолнечного масла в Беларусь вырос в 4,8 раза до $137 млн. Отгрузки кондитерских изделий продемонстрировали рост на 7% до $112 млн. Вывоз свинины увеличился на 62%, превысив $100 млн.

Рост выручки также зафиксирован в экспорте пшеницы, рыбного филе, молочной продукции, макаронных изделий, колбас, маргарина, соевого и рапсового масла и многой другой продукции АПК.

По оценке Федерального центра «Агроэкспорт», потенциал российских поставок продукции АПК в республику до 2030 года превышает $3,2 млрд.

«Беларусь – один из ключевых наших партнеров в сфере АПК, что является следствием высокого уровня интеграции экономик в рамках Союзного государства и ЕАЭС, логистической близости, отсутствия торговых барьеров, унифицированных требований и схожести потребительских предпочтений. Все эти факторы обуславливают высокую доступность белорусского рынка для российских производителей самой разной продукции АПК. При этом мы видим возможности для дальнейшего углубления торгового взаимодействия, а также сотрудничества в экономической и научно-технической сферах», – отметил руководитель Федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин.