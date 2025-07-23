Доходы России от нефти и газа могут сократиться в июле на треть

Из-за снижения цен на нефть доходы России от нефти и газа в июле 2025 года могут сократиться на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это показывают расчеты Reuters.

Согласно информации, в первой половине 2025 года нефтегазовые доходы России сократятся в годовом сравнении на 20% до 5,4 триллиона рублей, что соответствует приблизительно $68 млрд.

Падение цен на нефть оказалось болезненным для России, поскольку оно увеличивает дефицит бюджета. Доходы от нефти и газа были для властей РФ важнейшим источником поступлений, составляя около четверти всех доходов федерального бюджета.

Однако цена на нефть по-прежнему остается на сравнительно низком уровне. Стоимость барреля нефти Brent, являющейся международным эталоном, составляет около $68.