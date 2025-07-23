Последнее обновление: 23.07.2025 18:27

В России цифровой рубль будут внедрять в широкий оборот поэтапно

Цифровой рубль и универсальный QR-код начнут широко внедрять в российскую платежную систему. Соответствующий закон подписал Путин.

Внедрение будет поэтапным. Продавцы товаров с годовой выручкой от 120 млн рублей, которые являются клиентами системно значимых банков, предоставят покупателям возможность оплаты цифровым рублем с 1 сентября 2026 года.

С 1 сентября 2027 года к таким продавцам присоединятся и те, у кого годовая выручка составляет от 30 млн рублей, а уже с 1 сентября 2028 года - все остальные.



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