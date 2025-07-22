Беларусь реализует 26 импортозамещающих проектов за счет российского кредита

За счет средств российского кредита в Беларуси реализуется 26 импортозамещающих проектов. Такую информацию озвучил в эфире одного из гостелеканалов первый заместитель министра промышленности Андрей Конюшко.

"Говоря о промышленном сотрудничестве с нашим основным партнером, хотел бы сказать, что мы точки соприкосновения нашли. Реализуются 26 интеграционных процессов за счет средств российского кредита", - сказал чиновник.

"Поэтому во всех этих направлениях и в автомобилестроении, и в самолетостроении, и в производстве компонентной базы идет планомерная ежедневная работа по реализации тех проектов, которые обеспечат даже не импортозамещение, а импортонезависимость нашего Союзного государства", - подчеркнул он.