Последнее обновление: 22.07.2025 15:51

Беларусь реализует 26 импортозамещающих проектов за счет российского кредита

За счет средств российского кредита в Беларуси реализуется 26 импортозамещающих проектов. Такую информацию озвучил в эфире одного из гостелеканалов первый заместитель министра промышленности Андрей Конюшко.

"Говоря о промышленном сотрудничестве с нашим основным партнером, хотел бы сказать, что мы точки соприкосновения нашли. Реализуются 26 интеграционных процессов за счет средств российского кредита", - сказал чиновник.

"Поэтому во всех этих направлениях и в автомобилестроении, и в самолетостроении, и в производстве компонентной базы идет планомерная ежедневная работа по реализации тех проектов, которые обеспечат даже не импортозамещение, а импортонезависимость нашего Союзного государства", - подчеркнул он.



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