Минпром Беларуси и Минпромторг России продолжают обсуждать интеграцию предприятий

Министр промышленности Беларуси Андрей Кузнецов и министр промышленности и торговли России Антон Алиханов обсудили в Москве вопросы сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба Минпрома Беларуси, особое внимание было уделено перспективам расширения сотрудничества в инновационных сегментах экономики, а также вопросам интеграции промышленных предприятий двух стран.

Министры отметили необходимость дальнейшего продолжения совместной работы по созданию условий для инновационного развития и повышения конкурентоспособности продукции двух стран.

По итогам встречи стороны договорились продолжить диалог и реализовывать намеченные планы в рамках двустороннего сотрудничества, способствуя развитию промышленного потенциала обеих стран.