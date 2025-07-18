Соглашение об электронной торговле товарами в ЕАЭС может быть подписано до конца 2025 года

На площадке Евразийской экономической комиссии под председательством заместителя директора Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Аската Бекова 17 и 18 июля состоялись очные экспертные консультации с участием органов исполнительной власти и бизнеса стран Евразийского экономического союза, в ходе которых были рассмотрены итоги внутригосударственного согласования проекта соглашения об электронной торговле товарами в ЕАЭС.

Как сообщает ЕЭК, участники обсудили остававшиеся разногласия в части особенностей общесоюзного регулирования взаимной электронной торговли товарами, принципов обеспечения прав потребителей и их защиты, подходов по применению электронного документооборота, основ единого понятийного аппарата, условий оборота цифровых товаров.

«Основная задача соглашения – установление общих прозрачных правил осуществления электронной торговли на внутреннем рынке Союза. Это позволит обеспечить свободу передвижения товаров и сопутствующих услуг, что в свете стремительной цифровизации даст значительный импульс для роста экономик всех наших стран», – отметил Аскат Беков.

С учетом результатов состоявшихся консультаций подписание соглашения об электронной торговле товарами в ЕАЭС может состояться до конца 2025 года.

Соглашение разработано в рамках реализации плана мероприятий по созданию благоприятных условий для развития электронной торговли в рамках Евразийского экономического союза, утвержденного решением Евразийского межправительственного совета в 2021 году.