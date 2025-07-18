Словакия согласилась прекратить блокировать 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо готов разблокировать 18-й пакет санкций Европы против России. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

По его словам, на изменение позиции повлияли переговоры с председателем Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен о гарантиях для Словакии в вопросе ожидаемого полного отказа ЕС от поставок газа из РФ.

Премьер поручит представителям Словакии в Европейском Союзе "расчистить путь" для принятия антироссийских санкций. Дальнейшее блокирование пакета, считает Фицо, контрпродуктивно – все возможности для переговоров с Еврокомиссией на данный момент исчерпаны. А сохранение текущей позиции поставит под угрозу интересы Словакии.

"Подтвержденные гарантии ЕС касаются цены на газ и его возможного дефицита, транспортных расходов, а также возможности возникновения кризисной ситуации с чрезвычайно высокими ценами и дефицитом газа, что привело бы к принятию мер по его урегулированию вплоть до снятия запрета на импорт российского газа", – сказал премьер.

Однако сразу после голосования за санкционный пакет 18 июля Словакия начнет "второй этап борьбы за российский газ", заявил Фицо.

По его словам, у страны есть утвержденный план продвижения национальных интересов, ответственная за реализацию предложенных гарантий рабочая группа и строгие механизмы контроля.

В случае провала этих мер Еврокомиссия уже работает над 19-м пакетом санкций, который также потребует согласия Словакии.

При этом премьер подчеркнул, что страна "никогда не поддержит" прекращение поставок российского газа в ЕС с 2027 года, так как это нанесет ущерб конкурентоспособности Европы и Словакии в том числе.

Ожидается, что 18-й пакет санкций затронет банки и оружейную промышленность РФ, а также экспорт российской нефти, понизив потолок ее цены с $60 до $45 за баррель. Между тем против этого возражает Мальта, для экономики которой важное значение имеет перевозка топлива.