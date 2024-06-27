Последнее обновление: 27.06.2024 17:57

Генконсульства Беларуси откроют в Нижнем Новгороде и Калининграде

Генконсульства Беларуси откроют в Нижнем Новгороде и Калининграде. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Рекомендуем правительству Нижегородской области выделить в Нижнем Новгороде для генерального консульства Республики Беларусь служебные и жилые помещения на условиях аренды или приобретения республикой <...> в собственность, <…> а также решить другие организационные вопросы, связанные с размещением указанного генерального консульства", - говорится в документе.

Аналогичное распоряжение касается размещения генконсульства Беларуси в Калининграде.



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