Последнее обновление: 23.07.2025 15:52

Украина заключила многомиллионные контракты на производство дронов-перехватчиков

Министерство обороны Украины на сегодня имеет 4 контракта по производству дронов-перехватчиков, три из которых подписаны недавно. Об этом заявил глава ведомства Денис Шмыгаль.

По его словам, сумма контрактов превышает 3 млрд грн ($72,089 млн).

"Вчера три производителя получили государственные контракты. В целом у нас уже есть 4 контракта на сумму более 3 млрд грн. Будем и дальше масштабировать эти технологии", - сказал он.

Шмыгаль подчеркнул, что Минобороны ведет переговоры с партнерами, имена которых не были указаны, о привлечении финансирования на закупку дронов-перехватчиков.

"Достигнуты первые договоренности. На этой неделе также разговаривали с крупными государственными банками о кредитовании производителей под госгарантии", - заключил он.



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