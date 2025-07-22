Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО

Президент США Дональд Трамп решил, что Вашингтон покинет учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

"Президент Трамп решил вывести США из ЮНЕСКО - организации, которая поддерживает противоречивые, разжигающие рознь культурные и социальные проекты. Эти проекты полностью противоречат политике здравого смысла, за которую американцы проголосовали в ноябре", - сказала приводит Анна Келли, которую цитирует издание The New York Post.

Согласно информации, в Белом доме после проведенной оценки пришли к выводу, что ЮНЕСКО, в частности, придерживается "пропалестинского и прокитайского" подхода.

"Президент всегда будет ставить интересы Америки на первое место и обеспечивать членство страны во всех международных организациях, которые соответствуют нашим национальным интересам", - отметила представитель Белого дома.

Трамп в феврале поручил своей администрации провести 90-дневный анализ относительно целесообразности дальнейшего присутствия США в составе ЮНЕСКО.