ЕС ввел санкции против иранского нефтяного магната за участие в торговле с Россией

Европейский Союз ввел санкции против известного иранского нефтяного трейдера и нескольких его компаний в рамках очередного пакета мер, направленных против России из-за ее войны против Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Госсейн Шамхани, чей отец является высокопоставленным советником верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, был добавлен в санкционный список ЕС за участие в торговле российской нефтью и как центральная фигура в так называемом "теневом флоте" России.

Также под санкции попали его компании, зарегистрированные в Дубае – Admiral Group и Milavous Group Ltd.

"Госсейн Шамхани вовлечен в секторе экономики, который обеспечивает значительный источник дохода для правительства Российской Федерации", – пояснили в ЕС.

Расследование Bloomberg News в прошлом году показало, что сеть Шамхани стала влиятельным игроком в сфере экспорта российской и иранской нефти, а также основала хедж-фонд с офисами в Лондоне, Дубае и Женеве для управления доходами. Сам Шамхани неоднократно отрицал информацию о своей деловой деятельности.

Напомним, 18 июля ЕС утвердил многострадальный 18-й пакет санкций Евросоюза против России, который долго не могли согласовать из-за сопротивления Словакии и Мальты.

В частности, пакет включает санкции против еще 26 компаний за обход санкций, в том числе 11 за пределами России – семи компаний в Китае (трех в Гонконге), четырех в Турции.

В пакет также вошли санкции против 105 судов "теневого флота", снижение ценового потолка на российскую нефть и меры против банков и компаний за пределами РФ, которые вовлечены в поддержку ее военной машины.