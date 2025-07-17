Польша понизила уровень дипломатических отношений с Венгрией

Польша решила не возвращать в Будапешт посла, отозванного из-за скандального предоставления убежища польскому депутату Марчину Романовскому. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадяр в Facebook.

"Польша окончательно отозвала своего посла из Венгрии, тем самым официально понизив уровень двусторонних дипломатических отношений", - заявил чиновник.

Он выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации, но добавил, что считает ее "временным явлением, которое не испортит историческую дружбу между венграми и поляками".

Комментарии Мадяра прозвучали по итогам его встречи с временным поверенным в делах Польши в Венгрии Яцеком Сладевским. Официальная Варшава пока не комментировала заявление венгерской стороны.

Временный поверенный в делах является самым низким рангом главы дипломатического представительства в государствах, между которыми установлены дипломатические отношения.

Марчина Романовского, который был заместителем министра юстиции Польши, задержали в июле 2024 года в рамках расследования о возможных злоупотреблениях государственными средствами.

Романовский исчез в начале декабря после якобы лечения. Однако в день, когда суд в Варшаве выдал европейский ордер на его арест, стало известно, что он находится под защитой властей Венгрии.