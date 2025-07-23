Президент Ирана в ближайшее время намерен посетить Беларусь

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ближайшее время намерен посетить Беларусь. Об этом заявил руководитель рабочей группы Собрания исламского совета Ирана по сотрудничеству с Национальным собранием Беларуси Алиасгар Багерзаде журналистам в Минске.

По его словам, предстоящий визит президента Ирана придаст "новый импульс реализации двусторонних проектов, в том числе в гуманитарной сфере".

Багерзаде также отметил, что между двумя странами уже сформирована хорошая договорно-правовая база, позволяющая продвигать сотрудничество.

"В условиях текущей геополитической ситуации, когда ряд западных государств стремится к односторонним подходам, Беларусь и Иран подтвердили намерение совместно выстраивать справедливый и многополярный мировой порядок", - добавил он.