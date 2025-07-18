Последнее обновление: 18.07.2025 15:52

Китай обвинил иностранные спецслужбы в краже редкоземельных металлов

Министерство государственной безопасности Китая обвинило спецслужбы иностранных государств в незаконном вывозе из страны редких земельных металлов мошенническим способом. Об этом сообщает Bloomberg.

Не называя конкретных стран, китайская спецслужба обвинила иностранные структуры в организации незаконного вывоза материалов, которые Пекин считает стратегическим активом и уже использовал как инструмент в переговорах по таможенным тарифам с США.

В сообщении ведомства отмечается, что в последние годы иностранные шпионские и разведывательные службы и их агенты пытались вступать в сговор с недобросовестными лицами внутри страны, подстрекая их к похищению редкоземельных материалов с помощью почтовых отправлений.

"Это создает серьезную угрозу национальной безопасности КНР", - отметили в спецслужбе.

В Мингосбезопасности КНР также предотвратили попытку одной неназванной страны незаконно получить редкоземельные элементы для создания запасов. По их данным, в этой схеме участвовал подрядчик, который неправильно маркировал посылки как "не изготовленные в Китае" и умышленно искажал информацию о содержании и составе продукции.

Кроме того, ведомство описало другие методы контрабанды, в частности сокрытие редкоземельных порошков в составе ингредиентов для керамической плитки или маскировка их в бутылках из-под воды, маркированных как "детали к механизмам" для дальнейшего экспорта.

В заявлении министерство призвало граждан КНР сообщать о подозрительной деятельности, связанной с редкоземельными ресурсами.



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