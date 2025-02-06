РФ ночью запустила по Украине 77 беспилотников и две баллистические ракеты

В ночь на 6 февраля россияне запустили по Украине почти восемь десятков беспилотников и две баллистические ракеты. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Согласно информации, большинство целей сбиты, но есть последствия в трех областях.

«С 19:00 5 февраля россияне атаковали Украину 77 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово и Шаталово и двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской области», - говорится в сообщении.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 56 дронов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях.

Еще 18 беспилотников-имитаторов локационно потеряны.

В результате атаки пострадали Харьковская, Черкасская и Днепропетровская области.