Россия запустила по Украине "Искандер-М" и более 50 беспилотников

С вечера 28 января и в ночь на 29-е Россия снова атаковала Украину беспилотниками и одной ракетой.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в общей сложности РФ выпустила 57 ударных дронов и имитаторов, в результате чего есть последствия в пяти областях.

Поздно вечером 28 января стало известно об ударе баллистической ракетой по Николаеву, в результате чего погибли две женщины.

По состоянию на 09:30 подтверждено уничтожение 29 "шахедов" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Хмельницкой, Днепропетровской и Одесской областях.

При этом 14 беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате российской атаки пострадали Николаевская, Одесская, Харьковская, Киевская и Сумская области.

В частности, сообщалось, что обломки беспилотника упали неподалеку от станции метро в Дарницком районе столицы. Позже была еще одна атака на столицу – обломки упали в Деснянском районе.