РФ ночью атаковала Украину более 80 дронами и имитаторами

В ночь на 30 января россияне атаковали Украину более 80 "шахедами" и дронами-имитаторами. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

Согласно информации, есть последствия в четырех областях.

Дроны запускались из Курска, Орла, Миллерово и Приморско-Ахтарска.

«По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 37 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Херсонской и Одесской областях», - говорится в сообщении.

При этом 39 беспилотников-имитаторов локационно утрачены (без негативных последствий).

В результате российской атаки пострадали Черниговская, Сумская, Полтавская и Одесская области. Поражены промышленные предприятия, частные и многоквартирные дома и автотранспорт.

Российский ударный БпЛА влетел в многоэтажку в Сумах. Есть погибшие и пострадавшие, специальные службы ликвидируют последствия, пострадавшим оказывается помощь.

По данным Полтавской областной военной администрации, в Полтавском районе в результате падения российского беспилотника разрушена конюшня. Обошлось без пострадавших среди людей.

Черниговская ОВА сообщила, что поздно вечером 29 января армия РФ ударила беспилотниками по дачному массиву в пригороде областного центра. Есть разрушения домов. В результате атаки возник пожар. Предварительно обошлось без жертв.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что на рассвете россияне атаковали Измаильский район ударными беспилотниками. Погибших и пострадавших нет.

В результате атаки повреждены два частных жилых дома, зерновой склад, легковые автомобили. Также пострадала районная больница: в медучреждении выбиты окна и поврежден фасад с потолком.