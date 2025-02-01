Последнее обновление: 01.02.2025 14:12

Из-за ракетной атаки РФ утром 1 февраля есть погибшие в Полтаве и Харькове

До трех человек возросло количество погибших в Полтаве в результате российского ракетного удара по жилому дому утром 1 февраля.

Как сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям, еще десять человек пострадали, среди них – ребенок.

В результате попадания беспилотника Shahed в здание в Харькове погибла 60-летняя женщина, минимум пять человек пострадали, сообщили в областной военной администрации. В Запорожье во время атаки дронов ранен 57-летний мужчина, пострадали учебное заведение, дома.

Из-за ракетной атаки РФ утром 1 февраля в семи областях Украины вводят аварийные отключения света, сообщает Укрэнерго. Ограничения применяют в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях.

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