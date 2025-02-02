Россия в ночь на 2 февраля атаковала Украину полусотней дронов

Россия в ночь на 2 февраля атаковала Украину 55 дронами разных типов. Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

Согласно информации, противовоздушной обороне удалось уничтожить 40 БпЛА, в некоторых регионах есть попадания.

С 21:00 в субботу россияне запускали "шахеды" и дроны-имитаторы из Курска, Орла и Приморско-Ахтарска.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 40 ударных дронов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

Еще 13 беспилотников-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий. В результате российской атаки пострадали Харьковская и Сумская области.

В Сумской области произошел масштабный пожар на объекте инфраструктуры, сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям. Огонь удалось потушить, по предварительным данным, пострадавших нет.

В Харьковской области попадание дрона зафиксировано в Люботине. Пострадали 39-летняя женщина и 53-летний мужчина. Их с ожогами доставили в больницу, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Поврежден частный дом.

Также РФ ударила дроном по Слободскому району Харькова. В результате атаки горели бумага, текстильные и полимерные материалы в складском помещении гражданского предприятия на площади 2000 кв. м.

Как сообщил президент Владимир Зеленский в Facebook, за эту неделю РФ применила против Украины почти 50 ракет, около 660 ударных беспилотников и более 760 управляемых авиабомб.