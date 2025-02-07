Россия ночью запустила по Украине больше сотни дронов

Россия в ночь на 7 февраля атаковала Украину 112 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами. Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

Согласно информации, ПВО удалось сбить 81 беспилотников.

РФ запускала дроны из направлений городов Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Шаталово.

"По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 81 "шахеда" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях", - говорится в сообщении.

При этом 31 беспилотник-имитатор был локационно потерян.

В результате российской атаки пострадали Сумская, Киевская и Хмельницкая области.

В Киевской области произошел пожар гаража в Броварском районе, сообщили в областной военной администрации. Также повреждены окна хозяйственного помещения.

Отмечается, что попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено, информация о пострадавших не поступала.