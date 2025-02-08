РФ ночью запустила по Украине 139 ударных беспилотников и дронов-имитаторов

В ночь на субботу, 8 февраля, россияне выпустили по Украине более сотни беспилотников, в результате атаки пострадали четыре области. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

С 19:30 7 февраля россияне атаковали 139 ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Брянск и Шаталово.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 67 дронов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.

При этом 71 беспилотник-имитатор локационно потерян (без негативных последствий).

В результате атаки пострадали Сумская, Полтавская, Днепропетровская и Киевская области.

В частности, Сумская областная военная администрация сообщила, что беспилотник попал в частный дом в Сумах, в результате чего произошел пожар. Здание полностью разрушено. Предварительно, люди не пострадали.

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в столице расчеты ПВО успешно отработали по российским целям. Однако зафиксировано падение обломков в Дарницком районе.

Повреждена фасадная часть жилого дома и окна. Также обломки упали на автомобили, повредили забор в частном секторе. Предварительно обошлось без пострадавших.