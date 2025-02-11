Последнее обновление: 11.02.2025 12:42

РФ ночью атаковала газовую инфраструктуру Украины ракетами и дронами

РФ ночью атаковала газовую инфраструктуру Украины ракетами и дронами. Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"По состоянию на утро энергетика остается под прицелом", - отметил министр.

Чтобы свести к минимуму возможные последствия для энергосистемы, оператор системы передачи в срочном порядке применяет меры экстренного ограничения мощности, добавил Галущенко.

Из-за ракетного удара без газа остались девять населенных пунктов Миргородского района, сообщает Полтавская ОВА.

Экстренные отключения электроэнергии были введены в Днепропетровской, Донецкой и Черкасской областях.

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