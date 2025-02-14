Российский дрон ночью попал в Чернобыльскую АЭС

В ночь на 14 февраля российский дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие, защищающее от радиации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции (ЧАЭС). Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Укрытие на ЧАЭС было повреждено этим дроном. Пожар потушен. В настоящее время радиационный фон не повышался, и за этим постоянно следят. По первым оценкам, повреждения укрытия существенные", – написал президент Украины.

Представители МАГАТЭ подтвердили эту информацию.

По словам Зеленского, это укрытие Украина построила в сотрудничестве с европейскими странами, США и другими государствами.

"Единственное государство в мире, которое может атаковать такие объекты, оккупировать территорию атомных станций и вести боевые действия вообще не считаясь с последствиями - это сегодняшняя Россия. И это террористическая угроза всему миру", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.