За три года войны Воздушные силы Украины поразили более 26,5 тыс. целей противника

Воздушные силы Украины (ВСУ) назвали число воздушных целей противника, сбитых за три года войны.
Согласно информации ВСУ, с 24 февраля 2022 года было поражено 26 525 целей.
В частности, украинской ПВО и подразделениям Сил обороны удалось сбить:
370 самолетов;
331 вертолет;
40 аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал»;
95 баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23;
550 крылатых ракет «Калибр»;
95 крылатых ракет «Искандер-К»;
1801 крылатую ракету Х-101/Х-55см/Х-555;
460 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
25 ракет других типов;
14 286 ударных БПЛА типа Shahed;
6900 разведывательных беспилотников.
За три года боевых действий Воздушные силы сделали более 20 тыс. самолетовылетов.