Последнее обновление: 24.02.2025 10:49

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении за ночь 22 дронов над четырьмя регионами

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении за ночь 22 дронов над четырьмя регионами.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 22 украинских беспилотных летательных аппарата", - говорится в краткой утренней сводке.

Ведомство утверждает, что 16 дронов сбито над территорией Орловской области, три - над территорией Брянской области, два - над территорией Рязанской области и один - над территорией аннексированного Крыма.

Пожар начался на предприятии в Рязанской области после падения обломков БПЛА

Как сообщил глава Рязанской области Павел Малков, на территории предприятия в регионе возник пожар в результате падения обломков беспилотников.

"Силами ПВО Минобороны над территорией Рязанской области уничтожены два БПЛА. Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия", - написал он в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, никто не пострадал, оценивается материальный ущерб, добавил Малков.

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