Последнее обновление: 14.02.2025 15:43

Россия ночью запустила по Украине боле 130 беспилотников

В ночь на 14 февраля Россия в очередной раз атаковала Украину ударными дронами и имитаторами, на этот раз запустила 133 беспилотника. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Согласно информации военных, почти все дроны были сбиты или локационно потеряны, однако есть последствия.

По состоянию на 08:30 подтверждено уничтожение 73 БпЛА в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях.

При этом 58 беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате атаки пострадали Киевская, Сумская, Черниговская, Одесская и Харьковская области.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер проинформировал, что россияне ударили по Одесскому району, в результате чего повреждены припортовая инфраструктура и недействующая база отдыха. Также обломками поражен автомобиль, были пожары, но их потушили.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в 01:40 РФ ударила по городу Богодухов. В результате падения обломков БпЛА разрушено хозяйственное сооружение. Повреждены пять частных домов, трактор и автомобиль. Пострадали 18-летний парень и 16-летняя девушка, они получили острую реакцию на стресс.

Сумская ОВА информирует, что над областью сбили 20 "шахедов". О последствиях не сообщается.

В Черниговской и Киевской ОВА о последствиях пока не сообщили.

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