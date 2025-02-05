Генштаб Украины подтвердил поражение нефтезавода в Краснодарском крае

В ночь на 5 февраля Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающее предприятие на территории Краснодарского края России. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил страны.

Служба безопасности Украины во взаимодействии с подразделениями ВСУ ударила по предприятию "Албашнефть".

Этот завод по первичной переработке нефти и производству нефтепродуктов позиционируется как "мини-НПЗ" и привлечен к поставкам бензинов и дизеля для российской армии.

"Подтверждено попадание. На объекте возник пожар. Результаты поражения уточняются", - подчеркнули в Генштабе.

Кроме того, подразделения Сил беспилотных систем ВСУ вели боевую работу по российскому зенитному ракетному комплексу "Бук", находившемуся на территории Запорожской области. Зафиксировано успешное попадание и повреждение цели.

Россияне жаловались на атаку дронов на ООО "Албашнефть". Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что противовоздушная оборона сумела отразить ее. Однако, по его словам, из-за падения обломков на резервуар начался пожар. Соответствующие видео публикуют местные паблики.