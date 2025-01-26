Генштаб ВСУ подтвердил повторное поражение Рязанского НПЗ

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подтвердил повторное поражение Рязанского нефтеперерабатывающего завода в ночь на 26 января.

По информации военных, энергообъект принадлежит российской компании "Роснефть".

Таким образом, НПЗ в Рязани был поражен второй раз за неделю. Он входит в четверку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны-агрессора и производит дизельное топливо и реактивное топливо ТС-1.

Ранее российские соцсети сообщили, что в ночь на 26 января в Рязанской области раздавались взрывы. Глава региона Павел Малков подтвердил факт атаки, в то же время о попадании на территории НПЗ ничего не сказал.

Как сообщили украинские военные, местные правоохранители быстро оцепили район НПЗ с целью не допустить к территории многочисленных очевидцев, которые могли подтвердить точность попадания дронов, как это было в прошлый раз, в ночь на 24 января.