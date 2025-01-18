Последнее обновление: 18.01.2025 13:13

Россия ударила по Украине четырьмя "Искандерами" и тремя десятками дронов

Россия ударила по Украине четырьмя ракетами "Искандер-М"/KN-23 и 39 дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами. Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

Согласно информации, в результате были сбиты две ракеты и более 20 дронов.

Россия атаковала дронами из Миллерово, Брянска, Приморско-Ахтарска, а ракеты запускала из Воронежской и Брянской областей.

По состоянию на 08:00 подтверждено сбивание двух баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 в Киевской области и 24 дронов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской и Донецкой областях.

Еще 14 х БпЛА-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.

В результате падения обломков сбитой ракеты в Шевченковском районе Киева погибли четыре человека. В Запорожье россияне атаковали баллистикой одно из предприятий.

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