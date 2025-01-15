РФ утром в среду нанесла удар по энергетической инфраструктуре Львовской области

РФ утром в среду нанесла удары по энергетической инфраструктуре Львовской области. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook.

«Во время утренней атаки в регионе зафиксированы вражеские крылатые ракеты. На данный момент они больше не представляют угрозы. Враг атаковал энергетическую инфраструктуру нашего региона и Украины", - написал Садовый.

Он сообщил, что по состоянию на данное время во Львове не введены экстренные отключения электроэнергии.

Утром 15 января по всей Украине была объявлена воздушная тревога в связи с массированным ракетным ударом российских войск. В ряде регионов применены экстренные отключения электроэнергии.

Между тем сегодня утром польские и союзные истребители F-16 были подняты в воздух для защиты воздушного пространства страны из-за ракетного удара России по западной территории Украины. Об этом в соцсети X (ранее Twitter) сообщили в Оперативном командовании Вооруженных сил Польши.

Отмечается, что Оперативное командование ВС Польши контролирует текущую обстановку, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию.