РФ ночью запустила по Украине 80 ударных дронов и имитаторов

В ночь на 14 января (с 18:30 13 января) Россия запустила по Украине 80 "шахедов" и беспилотников-имитаторов разных типов. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Согласно информации, все, кроме одного, сбиты или локационно потеряны, однако есть и последствия на земле.

БпЛА запускались с направлений Миллерово, Орла, Курска, Приморско-Ахтарского.

По состоянию на 09:00 подтверждено уничтожение 58 дронов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях.

Сбитые беспилотники нанесли ущерб в Сумской, Киевской, Житомирской, Харьковской и Черкасской областях. Повреждены частные и многоквартирные дома, автомобили, имущество людей. Предварительно, обошлось без жертв, пострадавшим оказывают помощь.

При этом 21 беспилотник-имитатор – локационно потерян (без негативных последствий).