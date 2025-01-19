Россия ночью атаковала Украину шестью десятками дронов

В ночь на 19 января россияне запустили по Украине более 60 ударных беспилотников и дронов-имитаторов, силы противовоздушной обороны сбили 43 из них. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

С 20:00 18 января россияне атаковали Украину 61 ударным БпЛА типа "шахед" и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений Миллерово, Брянск и Орел (Россия).

Подтверждено сбивание 43 беспилотников в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Днепропетровской и Николаевской областях.

При этом 15 беспилотников-имитаторов локационно утеряны (без негативных последствий).