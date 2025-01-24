Генштаб ВСУ подтвердил удары по заводам в Брянске и Рязани

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердил удары по заводам в Брянске и Рязани.

В частности, в сообщении Генштаба отмечается, что в результате удара украинских беспилотников возникли пожары на производственных мощностях "Рязанской нефтеперерабатывающей компании" и на нефтеперекачивающей станции "Рязань".

Кроме того, как сообщают украинские военные, пострадал завод микроэлектроники "Кремний Эл" в Брянске. Как утверждает Генштаб ВСУ, завод производит микросхемы в том числе для ракетных комплексов "Тополь-М", "Булава", зенитных ракетных систем С-300 и С-400, а также для бортовой электроники боевых самолетов.