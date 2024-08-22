Беспилотники атаковали военный аэродром в Волгоградской области

Власти Волгоградской области России сообщили о пожаре на военном объекте после атаки дронов.

В частности, глава региона Андрей Бочаров заявил, что в результате атаки дронов в ночь на 22 августа возник пожар на военном объекте в районе Мариновки в Калачевском районе. По его словам, большинство беспилотников были сбиты.

«Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в районе Мариновки, большая часть беспилотников была уничтожена. В результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта Министерства обороны. Пожарно-спасательные службы оперативно приступили к пожаротушению. Жертв нет», - сообщил он.

В то же время спутниковая система мониторинга пожаров NASA FIRMS зафиксировала возгорания на российской авиабазе Мариновка в Волгоградской области.

Местные жители также сообщили о том, что после атаки загорелся именно аэродром Мариновка в поселке Октябрьский Волгоградской области. Жителей военного городка эвакуировали, пишут российские медиа.

Судя по спутниковым фотографиям, сделанным 19 августа, на аэродроме базировались также истребители-бомбардировщики Су-34.

В свою очередь Минобороны России сообщило, что над Волгоградской областью ночью были сбиты 30 украинских беспилотников.

Аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет самолеты из-за ограничений на использование воздушного пространства, введенных в регионе, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.