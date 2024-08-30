За ночь над Россией и аннексированным Крымом были сбиты 18 украинских дронов

В ночь на пятницу над российскими регионами и аннексированным Крымом были сбиты 18 украинских беспилотников. Такую информацию выкатило Министерство обороны России.

В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что над Брянской областью были сбиты 11 беспилотников, над Калужской — четыре, над Крымом — два, над Белгородской областью — один.

О 15 беспилотниках, сбитых над Брянской и Калужской областями, ранее сообщили и главы этих областей.

Так, глава Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале написал, что над Калугой утром в пятницу были сбиты четыре беспилотника.

«Сегодня утром на окраине Калуги силами ПВО уничтожено 4 БПЛА. На местах уничтожения работают оперативные группы», - написал он.

Между тем Калужская область не граничит с Украиной; от Калуги до украинской границы примерно 300 километров.

В то же время украинские медиа ночью сообщали, ссылаясь на своих подписчиков, о взрывах в районах Джанкоя на севере Крыма и Кировского на востоке полуострова. Рядом с Кировским расположен аэродром.