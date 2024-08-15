Российские власти озвучили планы по защите Белгородской области

Российские власти направят дополнительные силы для защиты Белгородской области на фоне продолжающегося наступления украинских войск в соседней Курской области. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов.

По его словам, российский Генштаб уже подготовил соответствующий план.

«Речь идет, прежде всего, о повышении эффективности системы управления войсками <...>, а также выделении дополнительных сил и средств, которые будут направлены для выполнения основных задач», - сказал Белоусов на совещании, в котором принимал участие глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

В четверг в Белгородской области был введен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба.

Гладков говорил, что ситуация в регионе крайне сложная из-за постоянных украинских обстрелов и атак беспилотников.