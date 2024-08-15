Россия инициировала с Украиной разговор об обмене военнопленными

Россия на фоне операции украинских военных в Курской области инициировала разговор с Украиной по обмену военнопленными. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец после разговора с российской коллегой Татьяной Москальковой.

"Что касается коммуникации с российской стороной, то я могу сказать за себя. Да, был инициативный разговор со стороны российской визави по этому вопросу", – сказал он.

Лубинец подчеркнул, что не может раскрывать детали разговора с Москальковой, но напомнил: "Вы видели видео, где российские военные сдаются в плен".

Он отметил, что, несмотря на заявления российских пропагандистов о якобы прекращении обменов, на самом деле коммуникация между омбудсменами Украины и РФ происходит.

"Я также информирую и Международный комитет Красного Креста, и ООН, что права российских пленных защищаются. И в любое время Украина готова продолжать обменные процессы на основании Женевской конвенции", – подытожил Лубинец, которого цитируют украинские медиа.