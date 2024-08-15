Последнее обновление: 15.08.2024 12:14

Россия атаковала Одессу баллистической ракетой

Россия атаковала Одессу баллистической ракетой. Целью была "припортовая гражданская инфраструктура", сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

В результате удара, нанесенного вечером 14 августа, ранены два человека - 39-летняя сотрудница порта и водитель зерновоза, госпитализированный в состоянии средней тяжести.

Ранее в тот же день ВС РФ нанесли удар из реактивных систем залпового огня по частным домам в Харьковской и Херсонской областях. Прибывшие на место спасатели и пожарные попали под повторный удар, несколько человек пострадали.

Кроме того, в Херсоне в результате обстрелов один человек погиб, десять получили ранения, сообщают украинские СМИ.

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