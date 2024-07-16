Последнее обновление: 16.07.2024 10:09

В Курской области после атаки БПЛА загорелся завод низковольтной аппаратуры

Атака украинского беспилотника вызвала пожар на заводе низковольтной аппаратуры, расположенном в российском поселке Коренево в Курской области. Об этом 16 июля сообщил врио главы области Алексей Смирнов.

По его словам, украинский дрон "сбросил взрывное устройство на территорию завода".

Смирнов завреил, что никто из сотрудников предприятия не пострадал. При этом близкий к силовикам Telegram-канал Mash сообщает об одном пострадавшем. По данным канала, площадь пожара составляет 400 квадратных метров.

Завод, производящий низковольтную и высоковольтную аппаратуру, расположен примерно в 25 км от границы с Сумской областью Украины.

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