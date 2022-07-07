Минобороны России заявило о перерыве в военных действиях в Украине

Минобороны России заявило о взятии паузы в боях в Украине.

Задействованным в российской спецоперации по защите Донбасса подразделениям предоставлена возможность отдохнуть, сообщает ТАСС.

"В подразделениях, выполнявших боевые задачи в ходе специальной военной операции, проходят мероприятия по восполнению боевых возможностей. Военнослужащим предоставлена возможность отдохнуть, получить письма и посылки из дома", - информирует минобороны России.

Там также отметили, на полевых пунктах проходит плановое обслуживание боевых машин.