Россия ночью запустила по Украине более 130 дронов

В ночь на 16 июня Россия запустила по Украине 138 дронов из которых удалось обезвредить 125 БпЛА. Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

Основное направление удара – Донецкая область.

Согласно информации, дроны запускались с направлений городов Брянск, Курск, Орел и Шаталово. По состоянию на 08:00 сбито 84 БпЛА и еще 41 был локационно потерян или подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

Зафиксировано попадание в 10 локациях, еще в восьми локациях упали сбитые БпЛА или их обломки.

В Киеве из-за беспилотной атаки пострадал один человек – он в тяжелом состоянии, сообщил глава городской военной администрации Тимур Ткаченко. Последствия российских ударов зафиксированы в Днепровском и Дарницком районах столицы.

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что за сутки в регионе погибли шесть человек, еще четверо были ранены.

В Запорожской области ранен 46-летний мужчина в результате атаки на Магдалиновку, сообщил глава ОВА Иван Федоров. Всего за минувшие сутки РФ нанесла 426 ударов по 14 населенным пунктам региона.

Кроме того, россияне атаковали Сумы, сообщил мэр Артем Кобзарь. В городе зафиксированы два попадания в результате которых выбиты окна в домах. В одном из старостинских округов Сумской общины повреждены четыре частных дома. По предварительной информации, пострадавших нет.