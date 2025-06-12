Последнее обновление: 12.06.2025 17:21

РФ вторую ночь подряд атаковала Харьков дронами

РФ вторую ночь подряд атаковала Харьков дронами.

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, атака на город продолжалась полтора часа. Зафиксировано 11 попаданий, еще один «шахед» не взорвался.

«Под обстрел попали жилые районы, учебные заведения, детские сады, инфраструктура. Повреждены десятки автомобилей, выбиты стекла в школах и домах. Зафиксировано не менее 12 пострадавших, среди них — 4 ребенка» - написал он в Telegram-канале.

По его словам, в местах попаданий возникли пожары.

«Один из ударов повредил лифтовую шахту многоэтажки, другой разрушил часть нежилого здания и остановку общественного транспорта. Службы работали всю ночь и сейчас продолжают ликвидацию последствий», - добавил он.

Позже областная прокуратура сообщила уже о 16 пострадавших от атаки дронов по Харькову.

Прошлой ночью в результате массированной атаки «шахедов» на Харьков четыре человека погибли и более 60 пострадали.

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