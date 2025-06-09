Последнее обновление: 09.06.2025 11:19

Украина нанесла удар по производителю антенн для беспилотников в Чувашии

Силы беспилотных систем ВСУ в ночь на 9 июня нанесли удар по АО «ВНИИР» в Чебоксарах (Чувашия). Об этом заявил Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что это объект военно-промышленного комплекса России, производитель навигационного оборудования.

«Предприятие ВПК, обеспечивающее производство адаптивных антенн „Комета“, используемых, в частности, в ударных БПЛА типа Shahed, унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК) для управляемых авиабомб (КАБ) и другом высокоточном вооружении», - говорится в сообщении.

Подтверждено поражение объекта по меньшей мере двумя БПЛА и последующим масштабным пожаром, заявили украинские военные.

На опубликованных видео беспилотник наносит удар по предприятию, на территории которого уже происходит сильный пожар. Глава Чувашии Олег Николаев подтверждал, что два беспилотника упали в Чебоксарах на территории АО «ВНИИР», производство на предприятии было приостановлено.

Минобороны России сообщало о двух сбитых беспилотниках в Чувашии, попадание дронов в предприятие ведомство не комментировало.

АО «ВНИИР» — Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения, ведущий российский производитель систем релейной защиты и АСУ подстанций, а также электротехнического оборудования низкого, среднего и высокого напряжения. Среди заказчиков - ракетно-космическая корпорация «Энергия».

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