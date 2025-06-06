РФ ночью массированно атаковала Украину беспилотниками, баллистикой и крылатыми ракетами

РФ ночью 6 июня 2025 года массированно атаковала Украину беспилотниками, баллистикой и крылатыми ракетами.

О последствиях сообщили в Тернопольской, Львовской, Хмельницкой областях и Луцке.

Как рассказал начальник управления коммуникаций Командования ВС ВСУ Юрий Игнат, РФ ночью запустила по Украине 407 дронов и 44 ракеты.

"Сегодня были и баллистические ракеты, и крылатые ракеты воздушного и наземного базирования, а также большое количество ударных БПЛА и дронов-имитаторов. Всего 407 ударных БПЛА применили сегодня россияне по территории нашего государства. Также имеем данные о применении врагом 6 баллистических ракет. Ну и 38 крылатых ракет, большинство из них - уничтожено. До 30 ракет примерно было уничтожено. По ударным беспилотникам имеем также до 200 сбитий", - сказал он.

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, в результате массированной комбинированной атаки россиян в ночь на 6 июня погибли трое спасателей.

Ночью ракеты и беспилотники целенаправленно били по гражданской и критической инфраструктуре.

В Киеве во время ликвидации последствий ударов погибли трое спасателей ГСЧС. Они работали под обстрелами, чтобы помочь людям.

Также пять спасателей травмированы во время тушения пожара в Тернопольской области.

В целом по Украине этой ночью в результате российской атаки, по данным ГСЧС, погибли три человека, еще около 40 – ранены.

Между тем мэр Киева Виталий Кличко сообщал о четырех жертвах в Киеве.